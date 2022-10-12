Минск, 12 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Белорусские учëные завершают разработку лекарства от коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщилаЕлена Калиниченко, начальник НПЦ «ХимФармСинтез» Национальной Академии наук Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лекарство будет выпущено в форме таблеток. Уже готова технология получения субстанции, наработана и заложена на хранение таблеточная форма.

«Далее разрабатывается нормативно-техническая документация. И возможно даже в этом году препарат будет подан на регистрацию», — сообщила Калиниченко.

После этого Минздрав должен назначить клинические испытания, и, если лекарство будет одобрено, оно может появиться в аптеках уже в 2023 году.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили о начале поступления в белорусские аптеки российского препарата для лечения коронавируса под названием «Миробивир».