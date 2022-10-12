Рамалла , , 01:43 — REGNUM Израильский военнослужащий был застрелен 11 октября недалеко от еврейского поселения Шавей-Шомрон на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Fox News со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Израильские солдаты Israel Defense Forces

Группа солдат была атакована из проезжавшего мимо автомобиля. Ответственность за инцидент взяла на себя недавно образованная палестинская группировка «Логово львов».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат на границе Израиля с сектором Газа. Беспилотник принадлежал радикальному палестинскому движению ХАМАС.

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