Рамалла , 12 октября, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Израильский военнослужащий был застрелен 11 октября недалеко от еврейского поселения Шавей-Шомрон на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Fox News со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Группа солдат была атакована из проезжавшего мимо автомобиля. Ответственность за инцидент взяла на себя недавно образованная палестинская группировка «Логово львов».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат на границе Израиля с сектором Газа. Беспилотник принадлежал радикальному палестинскому движению ХАМАС.