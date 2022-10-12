Минск, 12 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Религиозная община «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» направили открытое письмо президенту БелоруссииАлександру Лукашенко с просьбой допустить уполномоченных представителей прихода к осмотру повреждëнных пожаром сооружений Красного костëла в Минске. Текст письма опубликован на сайте Красного костела.

Hanna Zelenko Костёл святого Симеона и святой Елены в Минске

Кроме того, католики в письме Лукашенко открыто заявляют о том, что пожар в храме был не случайным.

«Однако инцидент от 26 сентября 2022 года с разбитым стеклом окна в пристройке костëла и последующим возгоранием на незначительной площади вблизи места повреждения с очевидностью являются результатом неправомерных действий неустановленных лиц», — говорится в обращении.

Как сообщалоИА REGNUM, в костëле 26 сентября при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания. Утром 6 октября стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костëла.