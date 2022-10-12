12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили прибытие гендиректора МАГАТЭ в Россию для встречи с президентом РФ.

Тимур Кондратьев, , 07:50 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Санкт-Петербурге, о том, что тема атомной энергетики в последнее время излишне и опасно политизируется, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (сс) Администрация президента России

Приезд руководителя такой серьёзной международной организации мог бы пройти и с более радушным приёмом, если бы ранее делегация МАГАТЭ не посетила Запорожскую атомную электростанцию, которая на протяжении уже долгого времени подвергалась нескончаемым обстрелам со стороны киевских нацистов.

После того как глава международного агентства отбыл с территории ЗАЭС, его структура накатала резолюцию, в которой не было обвинений в сторону Киева, но зато было достаточно претензий в отношении Российской Федерации. И это притом, что станция подвергалась нацистским обстрелам даже тогда, когда на ней находились наблюдатели из МАГАТЭ.

«Глава МАГАТЭ наконец-то смог принять горячий душ и насладиться русским отоплением», — смеётся Антон К.

Многие пользователи встретили Гросси в России далеко не самым тёплым образом. Граждане припомнили гендиректору МАГАТЭ его лизоблюдское по отношению к Киеву поведение.

«Это тот подонок, который лично приехал на Запорожскую АЭС, которую обстреливают нацисты, а затем накатал отчёт, что это якобы русские сами в себя стреляют? Что он забыл в России?» — удивляется Павел М.

«Интересно, главе МАГАТЭ стыдно Путину в глаза смотреть из-за вранья на весь мир?» — задаётся вопросом Надежда К.

Некоторые комментаторы считают, что Гросси не следовало давать разрешение на въезд в Россию до тех пор, пока он не признает правду, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС.

«Зачем приехал? Когда он уже признает Киев ядерными террористами?» — спрашивает Сергей Р

«Толку от этих бесконечных встреч с американскими марионетками?» — интересуется Никита Г.

Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным (сс) Администрация президента России

Часть людей не теряет надежды, что хотя бы после встречи с президентом России гендиректор МАГАТЭ начнёт вести более объективную работу.

«Надеюсь, что Гросси после этого изменит свою риторику относительно атак ВСУ по Запорожской АЭС», — написал Даниэль Б.

«Остаётся только верить, что МАГАТЭ, наконец, сможет донести до всего мира одну простую правду о том, что ВСУ — террористы», — указывает Альберт К.

Нашлись и те, кто уверен, что даже после встречи Путина с Гросси последний так и останется прислужником Вашингтона.

«А какой в этом смысл, когда мы все уже увидели работу МАГАТЭ на деле. Атомную станцию обстреливают, а они целый месяц сначала собираются, а потом, когда приезжают, ничего сделать не могут», — отметила Пелагея К.

«Очередной визит «вежливости», — пишет Нина С.

«Очередная протокольная встреча для селфи. По факту каждый останется при своём. Ничего эта встреча не поменяет», — уверен Валера Ш.

Напомним, 11 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на встрече в Санкт-Петербурге о том, что тема атомной энергетики в последнее время излишне и опасно политизируется.