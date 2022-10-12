Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 октября разнонаправленно на фоне рисков рецессии американской экономики. В небольшом плюсе Dow Jones.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 36,31 пункта (0,12%), до уровня 29 239,19 пункта. S&P 500 подешевел на 23,55 пункта (0,65%), до уровня 3588,84 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 115,91 пункта (1,10%), до уровня 10 426,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,55 (2,80%), до уровня $88,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 октября снижением.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением