Вашингтон, 12 октября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Власти США ввели запрет на выдачу виз лицам, которые несут ответственность за притеснение женщин в Афганистане, сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в официальном заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ограничения затронут тех афганцев, которые «несут ответственность за притеснения женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого». В список попали также представители афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако сам реестр лиц пока официально не публиковали.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября семьи десятков тысяч граждан Афганистана, погибших в результате 20-летней военной интервенции США, потребовали расследования преступлений американских военных.