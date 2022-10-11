Москва, 12 октября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Информацию о позиции Киева по ряду вопросов сообщил лидеру России Владимиру Путину президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом 11 октября сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM.

Kremlin.ru Владимир Путин с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Аль Нахайян заявил о готовности продолжать оказывать посреднические услуги вокруг кризиса на территории бывшей УССР.

«В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции [Киева] по некоторым вопросам», — уточняется в сообщении.

Напомним, лидер ОАЭ впервые совершил официальный визит в Россию с момента назначения президентом ОАЭ.