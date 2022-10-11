Дамаск, 12 октября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Общее число выявленных на территории Сирии случаев заболевания холерой достигло 757, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

(сс) haitham alfalah Сирия

Кроме того, от последствий заболевания в стране умер 41 человек. Больше всего вспышка холеры коснулась провинции Алеппо, где были зарегистрированы 477 пациентов и 34 летальных исхода.

В сирийской столице Дамаске выявлено восемь случаев заболевания и один умерший от холеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября власти Ливана объявили, что в стране зафиксирована вспышка холеры, которая затронула по меньшей мере 18 человек.