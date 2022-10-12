12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили обстрел подстанции в Белгородской области со стороны ВСУ.

Артур Савин, , 07:47 — REGNUM Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что киевские нацисты обстреляли подстанцию в городе Шебекино, в результате чего никто из жителей не пострадал, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Бегство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что нацистские снаряды привели к повреждению трансформатора подстанции. В результате от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Но есть и позитивные новости — жертв и пострадавших нет. Скоро электричество вернётся в дома местных жителей.

«Суровикин, гаси бандеровцам свет, в прямом и переносном смысле!» — призывает Максим К.

Подавляющее большинство комментаторов вспомнило слова президента России Владимира Путина, который пообещал давать жёсткий ответ на террористические акции киевского неонацистского режима. Раз ВСУ решили обстрелять российскую территорию и вывести из строя её инфраструктуру, то Россия имеет полное право нанести удесятерённый ущерб энергосистеме нацистов.

«Значит, завтра их снова ждёт «доброе утро» по всей [территории бывш. УССР]», — считает Anton K.

«Ну, значит, у нас есть новый повод накрыть нацистов шквалом огня», — пишет Никита С.

Часть людей полагает, что российское руководство расценивает этот обстрел со стороны ВСУ как террористический акт, а значит, нацистам стоит ждать нашего акта возмездия.

«Это террористический акт против России. Видимо, Зеленский не понял предупреждений темнейшего! Думаю, надо чётко не намекнуть, а дать понять нашу озабоченность! К примеру, в виде града на Банковой», — написал Андрей Ю.

«Путин же предупреждал, что ответ будет. А это значит, что недавние обстрелы инфраструктуры киевского режима — это далеко ещё не ответ. Ждите, нацисты, своей участи!» — обращается Андрей Б.

Некоторые пользователи считают, что до киевских нацистов очень медленно доходит, что любые их обстрелы российской территории становятся в последующем для них катастрофой.

«Видимо, до ВСУ не доходит, что их агрессия приводит к большим потерям для них. Что они лезут на нашу территорию?» — спрашивает Генрих С.

«ВСУ не понимают по-хорошему. Нужны ещё более сильные удары, причём по Киеву», — указывает Александр Г.

Кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ Министерство обороны России

«Ещё с утра наркоманы из команды Зеленского на все лады завывали, что обстрел гражданской инфраструктуры — чистой воды геноцид, на который должен отреагировать весь мир. Теперь они занимаются тем же самым. Ну что за черти?!» — пишет Андрей Б.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство не медлить с жёстким ответом на террористический акт ВСУ.

«Это всё их отчаянные рывки на последнем дыхании. Они уже долго не оправятся после массированных атак по их инфраструктуре», — поделился своим мнением Ян Д.

«Нельзя прекращать ракетные удары. Только до полной капитуляции киевского неонацистского режима, до нашей Победы!» — написал Афанасий Б.

Напомним, 11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что киевские нацисты обстреляли подстанцию в городе Шебекино, в результате чего никто из жителей не пострадал.