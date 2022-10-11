Вашингтон, 12 октября, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты хотят пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, заявила глава пресс-службы Белого дома США Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы намерены провести ревизию того, где мы находимся, по-настоящему пристально это изучить», — заявила она.

Пресс-секретарь отметила, что президент США Джо Байден заявил о намерениях выбрать другой курс в отношениях с Эр-Риядом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о пересмотре отношения к Саудовской Аравии со стороны Вашингтона из-за участия королевства в сделке ОПЕК+. Накануне, 10 октября, представитель демократов в Сенате США Роберт Менендес призвал Белый дом заморозить продажи вооружений Эр-Рияду.