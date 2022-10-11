Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Актриса Анджела Лэнсбери, широко известная по роли Джессики Флетчер, главной героини сериала «Она написала убийство» (Murder, She Wrote, 1984-1996), скончалась в возрасте 96 лет в Лос-Анджелесе. Об этом 11 октября сообщил журнал People.

Траур

Как уточнили дети актрисы, она мирно умерла во сне 11 октября, всего за пять дней до своего 97-го дня рождения.

Актриса за свою долгую актёрскую карьеру была трижды номинирована на премию «Оскар», восемнадцать раз на премию «Эмми», шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони». В 2013 году ей был вручён почётный «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа.

Зрителю в России Лэнсбери широко известна по роли дамы-детектива в сериале «Она написала убийство». Сериал выходил с 1984 по 1996 год, пережил 12 сезонов, не теряя при этом популярности и став культовым. Кроме того, у актрисы были достаточно яркие и запоминающиеся роли в фильмах «Газовый свет» (1944), «Смерть на Ниле» (1978) и «Моя ужасная няня» (2005).