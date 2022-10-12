Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Руководитель Белого лома Джо Байден дал интервью телеканалу CNN, в котором назвал президента России Владимира Путина «рациональным лидером».

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем американский глава считает, что Путин якобы «просчитался» по поводу территории бывш. УССР. По утверждениям Байдена, президент РФ будто бы надеялся на то, что российские силы будут встречены «в Киеве — колыбели матушки России — с распростертыми объятиями».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Джо Байден допустил, что его встреча с Владимиром Путиным может состояться на каком-либо из мероприятий в обозримом будущем, но «это еще предстоит решить».

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