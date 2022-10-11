Яунде, 12 октября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Не менее четырех мирных жителей погибли в результате нападения боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах этой африканской страны.

(сс) Atlas Green Голодающая Африка

Сообщается, что группа вооруженных боевиков напала на деревню Мутаз в районе Туру. По данным источников агентства, террористы атаковали мирных жителей из-за слухов об их сотрудничестве с представителями Вооруженных сил Камеруна. В результате нападения погибли четыре человека. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября вооруженные боевики обстреляли пассажирский автобус на юго-западе Камеруна. В результате нападения погибли шестеро человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести.