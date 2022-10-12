Вашингтон, , 00:32 — REGNUM США собираются в ближайшие недели начать выделять киевскому режиму финансовую помощь в размере $4,5 млрд, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в начале встречи с представителем Киева Сергеем Марченко, сообщается на сайте ее ведомства.

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Глава минфина отметила, что с учетом указанной суммы вся экономическая помощь Киеву со стороны Вашингтона достигнет $13 млрд. Йеллен призвала партнеров и союзников США также «активизировать усилия» по оказанию финансовой поддержки киевского режима.

По словам министра, они должны помочь восстановлению или обеспечению работы служб и объектов, которые находятся под контролем Киева. Кроме того, Йеллен пообещала тщательнее изучить «перспективы экономики» на территории бывш. УССР и «финансовые потребности» Киева на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит киевскому режиму макрофинансовую помощь в размере €2 млрд.

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