Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Корреспондент телеканала «Россия» Олег Пакшин скончался после продолжительной болезни в возрасте 39 лет во вторник, 11 октября. Об этом сообщили в эфире телекомпании.

vk.com Олег Пакшин скончался в возрасте 39 лет

«Мы помним его яркие, иногда ироничные, иногда восторженные, но всегда самобытные репортажи с кинопремьер, театральных показов, торжеств. Он как никто умел создать для зрителей эффект присутствия, но при этом мог и на другие темы: от городских проблем до военных командировок», — заявил ведущий.

Олег Пакшин закончил факультет журналистики Поморского государственного университета (Архангельск), карьеру начал на ГТРК «Поморье», будучи студентом. Работал корреспондентом нескольких телеканалов, включая «Пятый канал» и «НТВ». Был отмечен наградой телеканала НТВ «Профессия репортер».

Похоронят Олега Пакшина в Петербурге 13 октября.