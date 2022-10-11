Курган, 12 октября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. В Курганской области прокуратура добилась в суде от предприятия признания трудовых отношений с работником, который погиб при выполнении работ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Zsnh.sibur.ru Сварщик на строительной площадке «ЗапСибНефтехим»

Установлено, что ООО «Сварсиб» направило электрогазосварщика на объект, не оформив с ним договорные отношения. В ходе сварочно-монтажных работ произошло обрушение стенок котлована, вследствие чего работник оказался под завалами грунта. В результате мужчина скончался. Но так как трудовые отношения между ним и предприятием не были оформлены, потерпевшая сторона не могла предъявить к работодателю, не обеспечившему безопасные условия труда, требования материального характера.

В целях восстановления нарушенных трудовых прав прокурором Далматовского района в интересах матери погибшего в суд было направлено исковое заявление к ООО «Сварсиб» о признании отношений трудовыми. Оно было рассмотрено судом и удовлетворено.

Кстати, предприятие пыталось оспорить решение суда первой инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда требования прокурора признала законными.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, за 9 месяцев 2022 года общее число несчастных случаев на производстве составило в регионе 78, включая лёгкие, тяжелые, смертельные случаи. Это на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе зафиксировано четыре смертельных случая на производстве и 12 человек получили тяжёлые травмы.