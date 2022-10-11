Москва, 12 октября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Организаторы одной из первых массовых акций поддержки специальной военной операции России на территории б. УССР, которая в марте этого года прошла в Белграде, столкнулись с тотальным игнорированием со стороны посольства России в Сербии. Об этом рассказал один из организаторов шествия, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович 10 октября во время выступления на круглом столе под названием «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM в Москве.

Goldfinger Здание посольства России в Белграде

«Я был одним из организаторов первого массового шествия в поддержку России. Я думаю, что это была первая такая акция в мире и в Европе. Что мы получили от посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко? Мы получили настоящий бойкот. Почему? Потому что мы в Сербии уже полгода говорим, что Вучич в итоге введет санкции против России», — заявил Мирович.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич не исключил, что Белград может присоединиться к антироссийским санкциям Запада.