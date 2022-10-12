Минск, , 00:14 — REGNUM Учения МВД Белоруссии связаны с осложнением военно-политической обстановки. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко.

Внутренние войска МВД Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сложившуюся ситуацию ещë более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога» акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», — рассказал Назаренко.

В связи с этим МВД приняло решение о проведении тактико-специального учения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ельске Гомельской области 11 октября проходят учения Министерства внутренних дел Белоруссии. На них присутствуют представители силового блока и органов местной власти.