Замглавы МВД Белоруссии объяснил, зачем силовики проводят учения
Минск, 12 октября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Учения МВД Белоруссии связаны с осложнением военно-политической обстановки. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел БелоруссииЮрий Назаренко.
«Сложившуюся ситуацию ещë более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога» акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», — рассказал Назаренко.
В связи с этим МВД приняло решение о проведении тактико-специального учения.
Как сообщалоИА REGNUM, в Ельске Гомельской области 11 октября проходят учения Министерства внутренних дел Белоруссии. На них присутствуют представители силового блока и органов местной власти.