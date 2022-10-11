Минск, 12 октября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Учения МВД Белоруссии связаны с осложнением военно-политической обстановки. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел БелоруссииЮрий Назаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Внутренние войска МВД Белоруссии

«Сложившуюся ситуацию ещë более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога» акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», — рассказал Назаренко.

В связи с этим МВД приняло решение о проведении тактико-специального учения.

Как сообщалоИА REGNUM, в Ельске Гомельской области 11 октября проходят учения Министерства внутренних дел Белоруссии. На них присутствуют представители силового блока и органов местной власти.