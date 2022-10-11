Архангельск, 11 октября 2022, 23:39 — REGNUM В Архангельске сегодня, 11 октября, простились с погибшим в ходе СВО ветераном боевых действий Андреем Семушиным. Он погиб 28 августа при исполнении воинского долга, защищая донецкий Артемовск.
Андрей Михайлович Семушин с 2011 по 2014 год служил по контракту старшим сапером в отряде специального назначения «Ратник». В 2012 году получил удостоверение ветерана боевых действий. В 2014 году ездил добровольцем на Донбасс. У него был серьезный опыт участия в боевых действиях, с 2017 по 2020 годы воевал в Сирии. Состоял в казачьем обществе с 2015 года.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня из Архангельска в Санкт-Петербург отправилась очередная группа резервистов.