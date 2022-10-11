Архангельск, 11 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Архангельске сегодня, 11 октября, простились с погибшим в ходе СВО ветераном боевых действий Андреем Семушиным. Он погиб 28 августа при исполнении воинского долга, защищая донецкий Артемовск.

vk.com Погибшему в ходе СВО Андрею Семушину было 34 года

Андрей Михайлович Семушин с 2011 по 2014 год служил по контракту старшим сапером в отряде специального назначения «Ратник». В 2012 году получил удостоверение ветерана боевых действий. В 2014 году ездил добровольцем в Донбасс. У него был серьезный опыт участия в боевых действиях, с 2017 по 2020 год воевал в Сирии. Состоял в казачьем обществе с 2015 года.

«Андрей был замечательным мужем, самым лучшим и заботливым отцом, хорошим сыном. Андрей — наш герой. Он очень любил жизнь, он всегда был увлеченным, упорным, настойчивым в достижении своих целей. За десять дней до гибели ему исполнилось 34 года. Он так мало пожил, но так много всего успел сделать», — сказала на церемонии прощания вдова погибшего бойца Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня из Архангельска в Санкт-Петербург отправилась очередная группа резервистов.