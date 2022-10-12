Москва, , 00:18 — REGNUM В Сербии в настоящее время ведется массированная кампания против России. Об этом 10 октября заявил профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович, выступая на круглом столе под названием Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM в Москве.

В пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках этой кампании в сербском информационном пространстве постоянно говорится о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте с киевским режимом, что его глава Владимир Зеленский фактический стоит уже у ворот Москвы, что российская экономика рухнула и т.п. В этом же русле можно рассматривать и недавнее заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Россия Бориса Ельцина ввела в 1992 году санкции против СР Югославии», — рассказал Мирович.

По словам эксперта, за всем этим на самом деле стоит агентство Delivery Unit, возглавляемое экс-премьером Великобритании Тони Блэром и британским журналистом Алистером Кэмпбеллом, а Вучич — просто исполнитель.

«Вучич введет санкции против России, но не только потому, что этого требуют НАТО и ЕС, но и потому, что у западных спецслужб в руках большой компромат на Вучича и его окружение. Это знает настоящий президент Сербии — посол США Кристофер Хилл. Я хотел бы напомнить о самолете, который недавно потерпел крушение в Греции. Это был самолет, принадлежащий компании, находящейся под контролем киевского режима, который, переполненный сербским оружием, якобы летел в третьи страны. В Греции даже завели уголовное дело на предмет контрабанды оружия», — заявил Мирович.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что Сербия «уже 230 дней не вводит санкции против тех, кто ввел санкции против Сербии уже на третий день, хотя никто особо на них не оказывал давление». Президент Сербии, очевидно, имел в виду голосование России за резолюцию СБ ООН №757 о введении санкций против Союзной Республики Югославии (СРЮ) в связи с действиями её вооруженных сил на территории Боснии и Герцеговины в 1992 году.