Грозный, , 23:33 — REGNUM Удачи, счастья и благополучия пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров командующему группировкой сил в зоне спецоперации Сергею Суровикину по случаю его дня рождения. Аудиозапись поздравления опубликована 11 октября в телеграм-канале Кадырова.

Рамзан Кадыров Mil.ru

Рамзан Кадыров «Мы знакомы очень давно с Сергеем Владимировичем, где-то 15 лет. И я за это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно. А если надо, дадим мощный отпор и натовским войскам».

Глава Чечни добавил, что с террористами всех мастей надо поступать жёстко. Сегодняшний киевский режим он назвал настоящими сатанистами и фашистами, поэтому надо «показать нашу силу и мощь», освободить народ «от этой нечисти и западной проклятой политики».

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