Грозный, 11 октября 2022, 23:33 — REGNUM Удачи, счастья и благополучия пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров командующему группировкой сил в зоне спецоперации Сергею Суровикину по случаю его дня рождения. Аудиозапись поздравления опубликована 11 октября в телеграм-канале Кадырова.
Глава Чечни добавил, что с террористами всех мастей надо поступать жёстко. Сегодняшний киевский режим он назвал настоящими сатанистами и фашистами, поэтому надо «показать нашу силу и мощь», освободить народ «от этой нечисти и западной проклятой политики».
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