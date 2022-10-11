Вологда, 11 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Вологодской области в этом году собрали 176 тысяч тонн зерна, что на 68 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает региональное правительство.

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По данным ведомства, год оказался удачным и для выращивания других культур.

«Этот год отличался засушливой погодой. Благодаря проведению поливов за счет поддержки правительства области, удалось получить неплохой урожай. Мы вырастили вдвое больше моркови, чем в прошлом году, выше и урожайность капусты. Уборочная кампания продолжается, ориентировочно все работы мы завершим через 1,5 недели», — цитирует ведомство председателя СХПК «Племзавод Майский» Александра Баушева.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Красноярского края собрали около 1,5 млн тонн зерна.