Рим, 11 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Страны Запада должны продолжать оказывать киевскому режиму безусловную поддержку, заявил 11 октября в ходе онлайн-саммита лидеров «Большой семёрки» уходящий в отставку премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

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Конечной целью действий Запада должен быть мир, но мир «справедливый» и в такой версии, с которой согласятся в Киеве, добавил он.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем властинеоднократнопытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.