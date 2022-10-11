Салехард, 11 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В Салехарде проводили в последний путь погибшего в ходе военной спецоперации Ниджата Бабаева. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Титовский.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Памятник защитникам Донбасса в Надыме

«Молодой парень погиб в ходе специальной военной операции. Он проявил настоящее мужество и до последнего оставался верным воинскому долгу. Спасибо родителям — Наталье Владимировне и Эльшаду Икрам-оглы — за достойное воспитание сына и настоящего патриота, который стал примером не только для младших братьев и сестры, но и для всех нас. Пусть земля будет пухом», — выразил соболезнования глава столицы Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Надыме торжественно открыт первый на Ямале памятник защитникам Донбасса.