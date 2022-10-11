Подгорица, , 23:20 — REGNUM Согласно последним официальным данным управления статистики Монстат, за первые восемь месяцев в Черногории в коллективном размещении зарегистрировано 846 867 туристов, что на 58,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Черногория lasserbua

Было зафиксировано, что в 2022 году Черногорию посетило больше туристов из Ближнего Востока, Западной и Северной Европы.

Количество ночевок за тот же наблюдаемый период увеличилось на 45 процентов, что составляет почти 94,2 процента по сравнению с 2019 годом.

«Что касается доходов, то, по предварительным данным Центрального банка Черногории, за первые шесть месяцев государство заработало от иностранного туризма 238 миллионов евро, что на 106 процентов больше, чем в 2021 году, а 93 процента доходов от 2019. Подчеркнем, что данные по основным доходам с «пикового» сезона все же ожидаются. Все вышеизложенное говорит в пользу того, что общие доходы достигнут почти одного миллиарда евро, как это было достигнуто в 2019 году, и что эти средства станут важной поддержкой государственного бюджета в решении экономических задач», — говорится в сообщении ведомства.