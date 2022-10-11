Подгорица, 11 октября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Средний сентябрьский счет за электроэнергию для домохозяйств на уровне Черногории составляет 26,62 евро, при этом потребление было на 28 процентов ниже, чем в августе, сообщила электрокомпания Черногории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«В сентябре 2022 года домохозяйства потребили 92 109 971 кВтч (киловатт-часов) электроэнергии, что примерно на 28,46 процента меньше по сравнению с потреблением в августе, а по сравнению с сентябрем 2021 года потребление на 6,12 процента выше», — говорится в сообщении EPCG.

Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 19,91 евро, а самое высокое среднее потребление за предыдущий месяц было зафиксировано в Улцине, где домохозяйства потребляли в среднем на 35,04 евро.