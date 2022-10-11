Архангельск, , 23:16 — REGNUM В Архангельске проводили очередную группу мобилизованных в Вооруженные силы. Поезд с резервистами отправился сегодня вечером, 11 октября, в Санкт-Петербург.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

В числе отправленных к месту прохождения боевой подготовки — жители Холмогорского, Вельского районов, а также из Новодвинска и Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно завершила первый этап частичной мобилизации. Точное число подлежащих призыву резервистов военкомат не раскрывает.