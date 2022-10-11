Милан, Италия, 11 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Владельцы супермаркетов Италии отмечают резкий рост спроса на акционные товары и товары с истекающим сроком годности, передает Rai 11 октября.

Тележки супермаркета

Опрощенные телерадиокомпанией граждане отмечают, что на целый ряд самых простых приобретаемых ими продуктов цены в последние месяцы выросла в полтора-два раза.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.