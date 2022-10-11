Йошкар-Ола, 11 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. По состоянию на 10 октября, с начала эпидсезона за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 1 373 жителя Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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За прошедшую неделю за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 38 жителей Марий Эл, из которых пятеро — дети до 14 лет.

Почти в половине случаев укусы клещей были получены в лесах и лесных массивах, ещё 25% — в черте населенных пунктов. Также более 10% от всех обращений — это укусы клещей на территории садов и садоводческих товариществ. 6% укусов получены на территории парков и скверов.

Почти в половине исследованных клещей (48,3%), снятых с людей, обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в девяти случаях — антиген вируса клещевого энцефалита. Пострадавшим, у которых при исследовании клещей выявлен антиген вируса клещевого энцефалита, назначена серопрофилактика клещевого энцефалита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 19 сентября за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 1276 человек с начала эпидсезона. В их числе — 343 ребенка в возрасте до 14 лет. В этом сезоне было зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом и один — клещевым вирусным энцефалитом среди взрослого населения.