Рим, , 23:10 — REGNUM В Италии собирают подписи под предложением группы медиков и ряда общественных организаций о продлении летнего времени до 30 ноября, передают национальные СМИ 11 октября.

Перевод стрелок Astroblduma.ru

Под обращением уже поставили свои подписи 58 тысяч человек. Авторы петиции подсчитали, что при более позднем переводе стрелок за счет искусственного «продления» световой части дня в рабочее время удалось бы сэкономить до полумиллиарда евро.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.