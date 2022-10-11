Минск, 11 октября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. ВВП в Белоруссии в январе-сентябре снизился на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Месяцем ранее падение было на уровне 4,9% в годовом выражении. Об этом сообщили в Минэкономики республики.

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По оценке заместителя министра экономики БелоруссииДмитрия Ярошевича, за январь-сентябрь темп роста экономики составит 95,3%. Это на 0,2 процентных пункта лучше, чем месяцем ранее, уточняют в ведомстве.

«Значительную поддержку положительным трендам, обозначившимся в прошлом месяце, оказали рост урожайности по зерновым, рапсу, эффективный труд наших хлеборобов и, как следствие, увеличение выпуска продукции АПК», — заявил Дмитрий Ярошевич.