Саранск, , 23:06 — REGNUM Жительнице Мордовии было предъявлено обвинение по статье о даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по республике Мордовия.

Суд

Следствием установлено, что со слов обвиняемой против её знакомого было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. В ходе досудебного расследования девушка изменила свои показания, которые подтверждались иными материалами уголовного дела, и в результате мужчину привлекли к ответственности по менее тяжелой статье — понуждение к действиям сексуального характера.

Обвиняемая свою вину признала, и пояснила, что оговорила знакомого, испытывая обиду и личную неприязнь. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саранске судом был вынесен приговор в отношении 17-летней жительницы за ложное обвинение в изнасиловании. Девушка оклеветала молодого человека, потому что тот не хотел с ней общаться. Суд постановил ограничить ей использование соцсетей сроком на восемь месяцев.

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