Подгорица, 11 октября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. В последнем октябрьском прогнозе Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста экономики Черногории в 2022 году до 7,2 процента.

Pixabay.com Рост экономики

В апреле МВФ прогнозировал рост черногорского валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,8 процента в этом году.

Рост ВВП Черногории в 2021 году составил 13 процентов.

Что касается стран региона, то самый высокий рост в этом году будет зафиксирован в Хорватии с 5,9 процента, за ней следует Албания с четырьмя процентами. За ней следуют Сербия с ростом на 3,5 процента, Косово и Северная Македония с ростом по 2,7 процента, а Босния и Герцеговина вырастет на 2,4 процента.