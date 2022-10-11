Прага, 11 октября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Глава МИД ЧехииЯн Липавский предостерëг президента БелоруссииАлександра Лукашенко от полноценного вступления в специальную военную операцию России на территории б. УССР. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Праге, сообщает «Европейская правда».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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Глава чешского внешнеполитического ведомства также отметил, что против Лукашенко до сих пор сохраняется сильная оппозиция, несмотря на подавление протестов два года назад.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава МИД ФранцииКатрин Колонна также предупредила, что официальный Минск может столкнуться с новыми санкциями, если Александр Лукашенко будет всë больше и больше вовлекаться в конфликт на территории б. УССР.