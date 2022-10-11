Луганск, 11 октября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреляли посёлок Троицкое в ЛНР из американских РСЗО HIMARS, сообщает 11 октября представительство республики в СЦКК.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны вооружённых формирований [киевского режима] зафиксирован обстрел», — указано в сообщении представительства ЛНР в его Телеграм-канале.

По данным представительства, боевики ВСУ выпустили три ракеты.

Ранее сообщалось об обстреле ракетами HIMARS посёлка Рубежное в ЛНР.