Боевики ВСУ обстреляли посёлок Троицкое в ЛНР ракетами HIMARS
Луганск, 11 октября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреляли посёлок Троицкое в ЛНР из американских РСЗО HIMARS, сообщает 11 октября представительство республики в СЦКК.
Juliusz Sabak
Американская РСЗО HIMARS
«Со стороны вооружённых формирований [киевского режима] зафиксирован обстрел», — указано в сообщении представительства ЛНР в его Телеграм-канале.
По данным представительства, боевики ВСУ выпустили три ракеты.
Ранее сообщалось об обстреле ракетами HIMARS посёлка Рубежное в ЛНР.