София, 11 октября 2022, 22:55 — REGNUM 93% жилых домов в Болгарии требуют ремонта системы энергообеспечения. Об этом со ссылкой на данные исследования болгарского министерства регионального развития и благоустройства (МРРБ) сообщает софийская информационная служба News. bg.
По словам главы управления жилищной политики МРРБ Добромира Василева, большая часть зданий, построенных до 1999 года как в столице страны Софии, так и на периферии, не отвечают современным требованиям сохранения электроэнергии и не снабжены качественными отопительными приборами.
Предполагается, что в ближайшее время болгарские муниципалитеты приступят к реализации масштабной программы компенсации ремонта подобных жилищ. Общая сумма такой компенсации не должна превышать 30% общей стоимости замены систем отопления и электричества.
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