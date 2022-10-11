София, 11 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. 93% жилых домов в Болгарии требуют ремонта системы энергообеспечения. Об этом со ссылкой на данные исследования болгарского министерства регионального развития и благоустройства (МРРБ) сообщает софийская информационная служба News. bg.

Каплун Адриан Владимирович. Старый дом. 1960

По словам главы управления жилищной политики МРРБ Добромира Василева, большая часть зданий, построенных до 1999 года как в столице страны Софии, так и на периферии, не отвечают современным требованиям сохранения электроэнергии и не снабжены качественными отопительными приборами.

Добромир Василев «Владельцы десятков тысяч городских квартир и частных строений в сельской местности могут столкнуться с проблемой отопления».

Предполагается, что в ближайшее время болгарские муниципалитеты приступят к реализации масштабной программы компенсации ремонта подобных жилищ. Общая сумма такой компенсации не должна превышать 30% общей стоимости замены систем отопления и электричества.