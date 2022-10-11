Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Миссия NASA по воздействию на траекторию движения астероида с помощью ударного космического зонда Double Asteroid Redirection Test (DART) увенчалась успехом, сообщил 11 октября на тематической конференции руководитель аэрокосмического агентства Билл Нельсон.

Астероид Nasa

«Сегодня NASA подтверждает, что DART успешно изменил траекторию астероида-цели», — сказал Нельсон.

Он уточнил, что 27 сентября 633-кг зонд DART врезался в 160-метровый астероид Диморф, находившийся в 11 млн км от Земли.

По его словам, зонд врезался в астероид со скоростью 6,2 км в секунду. За столкновением наблюдал итальянский кубсат LICIACube, отделившийся от зонда DART за пять земных суток до его контакта с целью.

Позднее астрономы установили, что орбитальный период астероида Диморф уменьшился на 32 минуты, что подтверждает изменение его траектории.

Миссия DART преподносится аэрокосмическим агентством США как первая в истории попытка защиты Земли от потенциально опасного столкновения с космическим телом.

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