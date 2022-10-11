Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 22:44 — REGNUM На Ямале жителям поселений Яр-Сале, Салемал, Сеяха, Панаевск и Новый Порт поставляют питьевую воду ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе надзорных мероприятий установлены факты превышения в воде допустимых показателей железа, марганца, алюминия. Деятельность по предоставлению услуги холодного водоснабжения занимаются в вышеуказанных поселениях АО «Ямалкоммунэнерго» и администрация Ямальского района.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал АО «Ямалкоммунэнерго» и администрацию района принять меры к предоставлению жителям поселений питьевой воды надлежащего качества до 31 декабря 2023 года.