София, 11 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Компания «Булгаргаз» («БГ»), являющаяся главным распределителем природного голубого топлива Болгарии, запланировала цену на газ на ноябрь 2022 года в размере 166,14 левов ($83) за мегаватт-час. Об этом 11 октября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как отметили в руководстве «БГ», на сегодняшний день эта сумма является оптимальной как для поставщиков, так и для потребителей голубого топлива. Предлагаемая цена примерно в два раза ниже стоимости американского и канадского сжиженного газа.

Соответствующее предложение «Булгаргаза» уже направлено на рассмотрение болгарской государственной Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР). Окончательную цену на газ КЭВР назовет 1 ноября.