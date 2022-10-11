Йошкар-Ола, , 22:38 — REGNUM По итогам января-сентября текущего года в Марий Эл было зарегистрировано 128 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями, 78 из них — со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Алкоголь jarmoluk

Годом ранее алкоголем отравился за аналогичный период 131 житель республики, скончались 105 человек.

В 81,3% случаев острые отравления связаны с употреблением этанолсодержащих жидкостей. В 14 случаях отравления вызваны употреблением суррогатов алкоголя, пять случаев — метилового спирта, один — изопропилового спирта, четыре случая связаны с употреблением неуточненных спиртов.

За девять месяцев 2022 года алкогольные отравления зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Марий Эл. Наибольшее число приходится на Йошкар-Олу — 36 человек, из 17 жителей скончались.

«Случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями, связанных с некачественным алкоголем промышленного производства, в январе–сентябре 2022 года в республике не зарегистрировано», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кувандыке Оренбургской области 11 октября суд вынес приговор по резонансному делу о реализации смертельного суррогатного алкоголя. На скамье подсудимых оказалась супружеская пара. Установлено, что в 2021 году мужчина решил продавать в своем магазине, расположенном в селе Никольское Оренбургской области, алкогольную продукцию, изготовленную на основе несертифицированной спиртосодержащей жидкости. К продаже товара он привлёк жену.

В октябре 2021 года супруги сбывали жителям села опасный суррогатный алкоголь, в состав которого входил ядовитый спирт метанол. После употребления такой продукции скончались пять человек.

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