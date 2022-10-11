Бухарест, , 22:37 — REGNUM Сотни пожилых людей собрались в Бухаресте перед зданием правительства Румынии с требованием к премьер-министру страны Николае Чукэ в срочном порядке повысить минимальный и средний размеры пенсии до 26%. Об этом 11 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния. Продавщица цветов andrea floris

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Хотим достойной жизни!» и «Нет обнищанию!». При этом полицейские и жандармы не вмешивались в ход мероприятия, поскольку в целом акция носила мирный характер.

Выступления были организованы Румынским всеобщим профсоюзом пенсионеров и Союзом федерации пенсионеров Румынии – крупнейшими общественными организациями страны.

Среди других требований участников протестов – увеличение числа и размера социальных льгот, а также дополнительного финансирования проектов по трудоустройству граждан преклонного возраста.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении повысить пенсии в стране с 1 января 2023 года на 11%.

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