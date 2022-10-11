Москва, 11 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич пытается контролировать всех сербов в балканском регионе и поэтому всегда играет на несколько сторон — это его узнаваемая политика. Такое мнение высказал 10 октября в Москве во время выступления на прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM круглом столе под названием «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту» лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Артем Фионов ИА REGNUM
Круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?»

«Вучич пытается сделать в каждой стране, в которой проживают сербы, своеобразные «Сербские списки» по аналогии с партией косовских сербов, которая является частью Сербской прогрессивной партии и уже длительное время входит в правительство сепаратистского Косово. По такому же принципу Вучич пытается контролировать сербов в Черногории и в Республике Сербской», — рассказал Джорджевич.

Так, по словам Джорджевича, Вучич ранее в Черногории поддерживал и самую влиятельную просербскую партию «Демократический фронт», и их главного конкурента — президента Мило Джукановича.

«В Республике Сербской Вучич ранее формально поддерживал Милорада Додика, но одновременно помогал и оппозиции. В этом году это было более сильно выражено, так как Запад дал Вучичу задание сместить Додика», — сказал сербский политик.

Джорджевич напомнил, что в этом году перед выборами Додик получил серьёзную поддержку России и ее президента Владимира Путина, и это была еще одна причина, почему Вучич пытался помочь Додику проиграть выборы в Республике Сербской.

Непризнанного ООН верховного представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта не признают Россия, Китай и Республика Сербская. Тем не менее Вучич регулярно с ним встречается. На днях в интервью одному боснийскому каналу Шмидт рассказал, что, в отличие от Додика, который «думает как Путин», Вучич «думает как он сам» (Шмидт — ИА REGNUM), и поэтому Вучич приемлем для сотрудничества с Западом. На этот раз президент Сербии сделал всё для того, чтобы сместить Додика — он отправил в Республику Сербскую представителей сербских спецслужб, он финансово помогал оппозиции, дал ей пространство в сербских СМИ. Что самое главное, этот процесс не закончился. Вучич не поздравил Додика с победой, в Баня-Луке проходят протесты оппозиции, на которых видны и флаги Сербской прогрессивной партии Вучича. Это значит, что Вучич всё еще работает над тем, чтобы устроить в Баня-Луке майдан и устранить Додика.
Младжан Джорджевич