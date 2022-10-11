Москва, 11 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич пытается контролировать всех сербов в балканском регионе и поэтому всегда играет на несколько сторон — это его узнаваемая политика. Такое мнение высказал 10 октября в Москве во время выступления на прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM круглом столе под названием «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту» лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Артем Фионов ИА REGNUM Круглый стол «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту?»

«Вучич пытается сделать в каждой стране, в которой проживают сербы, своеобразные «Сербские списки» по аналогии с партией косовских сербов, которая является частью Сербской прогрессивной партии и уже длительное время входит в правительство сепаратистского Косово. По такому же принципу Вучич пытается контролировать сербов в Черногории и в Республике Сербской», — рассказал Джорджевич.

Так, по словам Джорджевича, Вучич ранее в Черногории поддерживал и самую влиятельную просербскую партию «Демократический фронт», и их главного конкурента — президента Мило Джукановича.

«В Республике Сербской Вучич ранее формально поддерживал Милорада Додика, но одновременно помогал и оппозиции. В этом году это было более сильно выражено, так как Запад дал Вучичу задание сместить Додика», — сказал сербский политик.

Джорджевич напомнил, что в этом году перед выборами Додик получил серьёзную поддержку России и ее президента Владимира Путина, и это была еще одна причина, почему Вучич пытался помочь Додику проиграть выборы в Республике Сербской.