Рим, , 22:36 — REGNUM «Братья Италии» в полной мере осознают свою ответственность перед страной, которая в сложный момент истории доверила власть правой коалиции, отметил 11 октября лидер партии Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Vox España

Сильное и авторитетное новое правительство готово «переписать судьбу нации» лучшим образом, добавила она.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.