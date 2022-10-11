Рим, , 22:32 — REGNUM Спикером сената Италии будет избран представитель «Братьев Италии» Иньяцио Ла Русса, спикером нижней палаты — кандидат от «Лиги» Риккардо Молинари, передают национальные СМИ 11 октября со ссылкой на источники в правой коалиции.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Первое заседание парламента, на котором будут избраны председатели обеих палат, состоится 13 октября. Новое правительство Италии, как предполагается, будет сформировано до 24 октября.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.