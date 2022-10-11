Минск, 11 октября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, указывая на факты милитаризации приграничных с Белоруссией районов б. УССР, не сказал ничего нового. Вызывает недоумение, почему при констатации этих фактов киевский режим до сих пор не признан недружественным Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 октября высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

[формированиями] киевского режима Сергей Наев лично инспектировал приграничье. Он остался очень доволен процессом минирования и обустройства инженерных заграждений. Примерно тогда же киевские СМИ, а вслед за ними и белорусские экстремистские телеграм-каналы с радостью выкладывали кадры минирования железнодорожных путей и автодороги в районе погранперехода «Новая Рудня». Полёты разведывательных беспилотников над южными районами Белоруссии фиксировали ещё до начала спецоперации. Белорусским военным удалось тогда даже приземлить один из них. В общем, мы и так всё знали, но спасибо главе Госпогранкомитета, что озвучил эту информацию». Артём Агафонов «Помнится, ещё в июне командующий вооружённымикиевского режималично инспектировал приграничье. Он остался очень доволен процессом минирования и обустройства инженерных заграждений. Примерно тогда же киевские СМИ, а вслед за ними и белорусские экстремистские телеграм-каналы с радостью выкладывали кадры минирования железнодорожных путей и автодороги в районе погранперехода «Новая Рудня». Полёты разведывательных беспилотников над южными районами Белоруссии фиксировали ещё до начала спецоперации. Белорусским военным удалось тогда даже приземлить один из них. В общем, мы и так всё знали, но спасибо главе Госпогранкомитета, что озвучил эту информацию».

«Учитывая вызов на ковер в белорусский МИД [представителя киевского режима], есть надежда на то, что политика Белоруссии в отношении официального Киева поменяется. В конце концов, если в структуре вооруженных [формирований] соседнего государства существуют целые подразделения, которые открыто ставят своей целью свержение действующей власти в Белоруссии, то это означает, что наш сосед поддерживает подобные агрессивные устремления в отношении нас. Непонятно, что в этой ситуации вообще делает в Минске [представитель] киевского режима. Если он и должен присутствовать в белорусской столице, то лишь для того, чтобы регулярно вызываться на ковер в МИД до тех пор, пока этих боевиков не уволят из вооружённых сил и не экстрадируют в Белоруссию для передачи в руки правосудия», — заявил Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель белорусского Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо 9 октября заявил, что боевики киевского режима заминировали дороги, как автомобильные, так и железные, на границе с Белоруссией и взорвали практически все пограничные мосты.