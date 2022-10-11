Рим, 11 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. На саммите ЕС 20−21 октября Италию будет представлять уходящий премьер-министр Марио Драги, передают национальные СМИ 11 октября.

European Parliament Марио Драги

В ходе встречи лидеры стран Евросоюза рассчитывают согласовать общую стратегию по выходу из энергетического кризиса.

Предполагается, что будущий премьер Италии Джорджа Мелони придёт к президенту страны с уже согласованным к тому моменту коалицией составом правительства 24 октября.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.